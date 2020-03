La tecnologia è in crescente sviluppo. Molti di noi non vogliono ammetterlo, chi in ricordo dei tempi in cui vi era più contatto umano, chi per soddisfazione personale non vuole invece ammettere che quest’ultima sta superando persino i libri. Il nostro smartphone nel 2020 è ciò che più teniamo accanto. Vi sfido a dire il contrario: oramai su quest’ultimo possiamo studiare, fare delle ricerche, parlare, videochiamare, vedere film, scoprire il titolo della canzone che cerchiamo da tempo, trovare la strada giusta per giungere in un determinato luogo.. ma quanto conosciamo il nostro dispositivo?

Smartphone: le 5 cose che non sai