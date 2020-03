La selfie mania non accenna ad arrestarsi. Smartphone con fotocamere interne a scomparsa, sotto lo schermo ed integrate nel notch vengono stressate dagli utenti sempre più portati ad un innato egocentrismo social. Facebook ed Instagram si popolano di autoscatti d’autore che non sempre sortiscono il risultato sperato.

Dopo aver proposto i 10 consigli per avere selfie perfetti possiamo usare anche le 3 app migliori per avere delle fotografie personali inimitabili ed impeccabili. Ecco di seguito le nostre proposte.

Selfie: le migliori app per autoscatti degni di essere esposti

Come già detto siamo qui per colmare la nostra sete di protagonismo in un tempo in cui la quarantena ha generato non poca noia e voglia di rimanere online. Nessun contatto ma sempre più selfie. Quelli più belli si scattano tramite queste applicazioni gratuite.