AppGallery, lo store proprietario di Huawei, continua a crescere, includendo nuove applicazioni e servizi volti a soddisfare le esigenze di ogni singolo utente, offrendo loro una moltitudine di app tra cui scegliere per costruire e personalizzare la propria esperienza con uno smartphone HUAWEI.

Huawei, ecco tutte le nuove app dell’AppGallery

Per il mese di Marzo, l’AppGallery si è arricchito con tante novità, partire dalle app per i servizi bancari e per la previdenza sociale. Sono, adesso, disponibili le app di Relax Banking Mobile e myCartaBCC: il primo è il servizio di Internet-banking del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per i clienti delle BCC aderenti, grazie al quale gestire il proprio conto e le carte in comodità. Il secondo, invece, si affianca al Relax Banking e permette ai clienti delle BCC del Gruppo Iccrea di accedere alla propria area riservata. Disponibile anche l’app INPS Mobile, grazie alla quale accedere ai servizi dell’Istituto direttamente dallo smartphone.

Passando alle app per il trasporto e per le auto, a partire da oggi, è disponibile sull’AppGallery l’app Italo Treno, Trenit e Vueling. Quest’ultima è ideale per scoprire ed acquistare i voli più economici verso oltre 160 destinazioni europee. Inoltre, approda sullo Store di Huawei anche la più popolare app per conseguire la patente, Quiz Patente Ufficiale 2020, ed Infotarga, per verificare in tempo reale le assicurazioni, i dati ed eventuali denunce di furto di un veicolo. Arriva sull’AppGallery anche VVVVID, per vedere in streaming serie TV e anime in modo completamente gratuito in risoluzione HD. Tra le altre app, anche Aste Giudiziarie e Rilevatore Terremoto – Allerte in Tempo Reale.

Infine, Huawei ha lanciato una nuova promozione sul suo Store: chi è in possesso di un HUAWEI P40 Lite o di un altro smartphone dell’azienda e scaricherà le ESSENTIAL APP COLLECTION, avrà la possibilità di vincere un HUAWEI P40 Lite e 9 HUAWEI Points al giorno. Per partecipare all’estrazione, basterà scaricare il pacchetto di applicazioni, accettare termini e condizioni e giocare per vincere i premi della promo. La promozione è valida fino al prossimo 26 Aprile.