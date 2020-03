L’operatore Vodafone Italia sta attualmente proponendo ad alcuni suoi già clienti privati, l’attivazione dell’offerta ricaricabile denominata Special Minuti 100 Giga a soli 12 euro al mese.

Alcuni clienti potrebbero quindi ricevere da parte dell’operatore un SMS per poterla attivare, anche con prezzi mensili differenti. Scopriamo nel dettaglio il bundle dell’offerta appena menzionata.

Resta in Vodafone con la Special Minuti 100 Giga a 12 euro al mese

La Special Minuti 100 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 100 Giga di traffico internet in dati 2/3/4G fino alla velocità massima di 600 Mbps in download, a prezzi differenti in base agli utenti a cui viene proposta. Agli utenti a cui viene proposta a 12 euro al mese, il prezzo di attivazione previsto è di 1 euro una tantum.

Anche i canali di proposta possono essere differenti, l’operatore può infatti inviare un SMS, ma l’utente potrebbe anche trovarla nelle aree dedicate sul sito ufficiale dell’operatore o della sua applicazione ufficiale. L’offerta può anche essere utilizzata, come prevede il regolamento Roaming Like at Home, anche all’interno dell’Unione Europea. I limiti che prevede sono legati al costo pagato per l’offerta, di conseguenza cambiano a seconda del prezzo proposto dall’operatore nell’SMS.

Insieme all’offerta in questione l’operatore attiverà automaticamente anche i servizi aggiuntivi Rete Sicura e Smart Passport+ che potranno successivamente essere disattivati, in qualsiasi momento. Per la disattivazione, sarà infatti sufficiente visitare l’area “fai da te”, chiamando il numero 42070. Il servizio Rete Sicura ha un costo di 1.49 euro al mese a partire dal secondo rinnovo, mentre Smart Passport+ è un’opzione roaming con 60 minuti e 500 MB al giorno a 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA, solo in caso di utilizzo.