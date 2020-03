Le compagnie telefoniche, si sa, non fanno che cambiare e rimodulare continuamente i propri piani tariffari. Compagnie come Wind, Vodafone, Tim, o anche Tiscali e Fastweb modificano talvolta i propri piani senza che gli utenti possano fare nulla per evitarlo. Abbiamo preparato una lista di quali sono stati i cambiamenti più recenti dei piani tariffari di questi operatori telefonici in maniera da farci un’idea di quale sia la situazione attuale del mercato.

Quali sono gli operatori telefonici ad aver aumentato le tariffe

L’8 dicembre del del 2019, la Vodafone, probabilmente una delle compagnie telefoniche più importanti che esistono in Italia, ha rilasciato un comunicato rivolta ai propri utenti in cui comunicava l’aumento delle proprio offerte:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero senza penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Anche Tiscali attiverà automaticamente una tariffa chiamata Mobile Smart al costo di 2,99 euro per tutti i suoi utenti, mentre Fastweb ha comunicato un aumento delle tariffe già esistenti. La compagnia telefonica a mantenere da contratto le tariffe invariate, attualmente è Iliad.