Ogni smartphone emette un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche che, a conti fatti, potrebbero risultare malevole per l’organismo umano. L’utilizzo smisurato può essere controproducente, ma scopriamo quali sono i modelli con un livello SAR più elevato.

Questi, per chi ancora non lo conoscesse, è l’acronimo di tasso di assorbimento (espresso in Watt per chilogrammo) dell’organismo umano. Per salvaguardare la nostra salute, l’Unione Europea ha effettivamente imposto un limite a tutti gli smartphone in commercio, corrispondente a 2 W/Kg; è bene ricordare, inoltre, che anche se nell’eventualità il vostro smartphone dovesse avvicinarsi alla zona limite, non rischierete di più di altri consumatori in possesso di un dispositivo all’altro capo della “classifica”.

Radiazioni elettromagnetiche: ecco i modelli “più pericolosi”

Indipendentemente da tutto ciò, l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione dalle radiazioni ha recentemente pubblicato una lista ufficiale in cui sono stati inseriti i terminali che, al 2020, presentano un SAR molto elevato.

Tra i più diffusi sul mercato troviamo OnePlus 6T a 1,55 W/Kg, Honor 8 a 1,5 W/Kg, Huawei P9 Plus a 1,48 W/Kg, Moto Z2 Play a 1,455 W/Kg e Huawei P9 a 1,43 W/Kg.

Come avete potuto notare parliamo comunque di modelli non proprio recentissimi, ed allo stesso con un SAR ben lontano dai fantomatici 2W/Kg previsti dall’Unione Europea. E’ bene ricordare essere comunque consigliato, indipendentemente dal dispositivi di cui siete in possesso, che è sconsigliato chiamare a lungo tenendolo vicino all’orecchio o portarlo sempre attaccato al corpo, il grande assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche non fa mai bene al corpo umano.

Prestate sempre la massima attenzione.