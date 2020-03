Iliad: due grandi offerte oltre alla Giga 50 ancora sul sito ufficiale

Il mondo Iliad in questo momento gode di grande fiducia da parte del pubblico, il quale infatti non ha paura di cambiare gestore scegliendo questa nuova realtà. In verità si tratta di un gestore ormai affermato largamente, visto che a breve raggiungerà i due anni di servizio in Italia.

Iliad in questo momento occupa la quarta posizione, direttamente dietro a mostri sacri del calibro di Vodafone, TIM e Wind Tre. Il merito e degli oltre 5 milioni di utenti, di cui il 98% felici della propria esperienza. Ultimamente Iliad è stato in grado di migliorare tantissimo la sua ricezione sul territorio italiano, nel quale molti utenti si lamentavano. Con questi cambiamenti, il provider proveniente dalla Francia è diventato una delle prime scelte quando un utente sceglie di cambiare gestore. Ora però è tempo di difendersi, visto che altri provider stanno provando a recuperare utenti.

Iliad: gli utenti continuano ad arrivare grazie alle due offerte ancora disponibili sul sito ufficiale

Sul sito ufficiale di Iliad sono disponibili ancora due offerte che in molti credevano sostituite dalla Giga 50. In realtà sia la Solo Voce che la Giga 40 sono disponibili e sempre agli stessi prezzi.

La prima delle due risulta perfetta per un pubblico poco esigente e costa solo 4,99 euro al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti e SMS senza limiti verso tutti.

Segue poi la Giga 40 che costa solo 6,99 euro al mese per sempre. Al suo interno invece ci sono anche 40 giga in 4G per navigare sul web.