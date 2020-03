Iliad ancora leader con le tre offerte a partire da 4,99 euro al mese

Uno dei gestori che sicuramente non a alcun bisogno di presentazioni è senza dubbio Iliad, realtà che ad oggi si afferma tra le migliori in assoluto in Italia. Il gestore che in realtà proviene dalla Francia ma che ad oggi si dimostra uno dei top tra i gestori italiani, in questo momento occupa la quarta posizione. La classifica gli vede al di sopra solo realtà del calibro di Tim, Vodafone e Wind Tre che potrebbero essere superate nei prossimi anni visto il trend positivo del nuovo provider.

A rendere tutto questo possibile sono state le offerte che il gestore ha lanciato fin dal primo momento, le quali hanno visto la loro massima espressione con la Giga 50. In questo momento però per Iliad è tempo di difendersi dalle altre aziende che vogliono recuperare utenti.

Iliad, oltre alla promo da 50 giga ci sono altre due soluzioni che potete scegliere direttamente dal sito ufficiale dell’azienda

Se inizialmente nessuno avrebbe scommesso su Iliad, ora chi ha bisogno di cambiare gestore non può non valutare le sue proposte. Infatti il noto provider proveniente dalla Francia attualmente dispone delle migliori soluzioni, almeno per quanto riguarda contenuti e prezzo.

Sul sito ufficiale sono poi disponibili alcune promo che in molti credevano scadute da tempo. Stiamo parlando della Giga 40 e della Solo Voce, soluzioni molto interessanti. La prima include minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece include solo minuti ed SMS senza limiti. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 4,99 € al mese per sempre.