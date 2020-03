Da qualche settimana l’operatore Tim sta proponendo ad alcuni nuovi clienti, che provengono da Iliad e alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, un’offerta davvero molto interessante.

Stiamo parlando della Supreme New Star a soli 5.99 euro al mese con 50 GB di traffico internet e, con soli 2 euro in più al mese si possono aggiungere 20 GB di traffico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim contro Iliad con la Supreme New Star a 5.99 euro al mese

La Supreme New Star comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a soli 5.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, l’utente con 2 euro in più al mese ha la possibilità di arrivare ad ottenere ben 70 GB di traffico internet alla stessa velocità menzionata precedentemente.

In questo modo l’offerta diventerà di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese. La velocità di navigazione non cambierebbe in questo caso. L’opzione aggiuntiva Star 20 GB include anche il servizio di agevolazioni Tim Carta Free, tra cui il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora ed il costo del piano Base e Chat.

Quest’ultimo permette di ottenere di avere anche Giga illimitati sulle applicazioni più popolari. Non è invece incluso il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni delle applicazioni di messaggistica, ed eventuali banner pubblicitari. Questa offerta è valida anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea con un attuale limite di 5 GB al mese. Come anticipato precedentemente, l’offerta è dedicata solamente ai clienti Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e alcuni operatori virtuali.