Secondo quanto riferito, Mozilla ha investito molto tempo sulla lavorazione della nuovissima versione di Firefox per Android. La società sta facendo del suo meglio per preparare il pre-release del software per il suo lancio alla versione stabile. L’ultima versione di Firefox Preview 4.0.0 aggiunge funzionalità che aiutano la navigazione come i migliori siti, gestore delle password e selettore di lingua in-app.

Firefox: le funzionalità della nuova versione

I siti principali si trovano proprio sotto il logo di anteprima di Firefox, nella parte superiore di una nuova scheda. Puoi aggiungere altri preferiti alla sezione tramite il menu in basso a destra a tre punti. Il gestore delle password risalta quando lo si utilizza insieme a un account Firefox, è possibile sincronizzare gli accessi sui dispositivi. Tuttavia, non è possibile utilizzare il browser per compilare automaticamente le credenziali in altre app.

E con estremo piacere possiamo dire che sono stati corretti anche alcuni fastidiosi bug. Le notifiche di annullamento persistenti non dovrebbero più esserci e il browser ora può ignorare tutti gli errori del certificato. Dal punto di vista del componente aggiuntivo, tuttavia, non è cambiato molto: il browser funziona ancora solo con uBlock Origin e potrebbe anche non avviarsi in modalità stabile con il supporto dell’estensione completa.

Le funzionalità che ho descritto qui sono disponibili anche in Firefox Nightly sul Play Store. Per ora, puoi scaricare la versione 4.0.0 direttamente dal repository Github di Mozilla.