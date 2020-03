Windows 10 non sarà più lo stesso in vista dell’inedito aggiornamento di sistema preventivato da Microsoft. Gli utenti stanno per beneficiare di una serie di cambiamenti che presto manifesteranno uno stravolgimento totale degli elementi. Si parla dell’interfaccia grafica che risulterà più piacevole ed accessibile secondo quanto anticipato da un nuovo video teaser. Il look dell’OS non è familiare ma potrebbe piacere alla maggior parte di noi. Ecco un primo spoiler di ciò che sta per arrivare.

Windows 10: un video mostra i prossimi cambiamenti del menu Start e delle Tile

Fin da Windows 8.x siamo stati abituati all’uso delle tessere per l’accesso rapido alle applicazioni dello Store ed ai software di sistema. Il layout è mutato radicalmente dai tempi della versione 7 ottenendo un menu Start completamente rivisitato.

La storica società di Redmond pare sia pronta allo step successivo, ora evidenziato da MSPowerUser. In linea con il design originale si propongono alcuni stravolgimenti di sorta per la gestione grafica del sistema operativo. Il concept del nuovo sistema visuale implementa delle ottimizzazioni mirate alluso dei contenuti multimediali e dei social network.

Cambia lo stile ma non la sostanza per un sistema che continua a riscuotere un grande successo planetario. Il menu Start includerà ora le app più usate nonché anche la cronologia file aperti per un accesso più veloce ai documenti usati con maggiore frequenza. Il centro delle notifiche muta radicalmente implementando una componente social con accesso istantaneo ai controlli sul file multimediali. Cortana è ancora attivo ma mostra una nuova disposizione degli elementi mentre la gestione delle notifiche diventa molto più user friendly. La palette delle app in traybar è in evidenza con caselle ed aree dedicate. Date una prima occhiata ai cambiamenti visualizzando il prossimo video.