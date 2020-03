In questo mese di marzo, in coincidenza anche con l’arrivo della primavera, continuano le novità in casa Vodafone. Il gestore inglese, ancora una volta, vuole premiare tutti quei clienti che nel corso del tempo non hanno effettuato la portabilità del loro numero. Chi ha preferito di restare in Vodafone – a discapito di TIM, Wind ed Iliad – può accedere ora ad un esclusivo regalo.

Vodafone, il regalo che tutti desiderano con tantissimi Giga internet

Tanti abbonati al gestore inglese, informati con un relativo SMS, possono accedere all’iniziativa esclusiva 50 Giga Free.

Attraverso questa promozione, gli utenti accreditati avranno l’opportunità di aggiungere 50 Giga a quelle che sono le attuali soglie internet della propria ricaricabile di riferimento. La presenza dei 50 Giga non è una tantum, ma si rinnova di mese in mese per il massimo di un anno. La promozione, come logico che sia, è completamente a costo zero.

Con tale iniziativa, inoltre, sono garantiti anche degli importanti extra. Tutti gli abbonati, in primo luogo, avranno la facoltà di connettersi sotto la rete 4G e 4,5G. Chi volesse condividere i suoi consumi internet, inoltre, può farlo senza alcun problema ed a titolo gratuito con lo strumento hotspot personale.

Questa promozione con 50 Giga gratis al mese rappresenta ovviamente una grande occasione per tutti quegli abbonati che non hanno tanto margine per i loro consumi. Ricordiamo che l’attivazione 50 Giga Free è vincolata alla ricezione dell’SMS informativo e che gli utenti, per procedere con l’attivazione, dovranno rispondere soltanto con Sì allo stesso messaggio.

E’ possibile inoltre verificare la presenza dell’offerta all’interno della propria area personale di MyVodafone, l’app ufficiale del gestore per Android ed iOS.