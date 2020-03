Soltanto qualche giorno fa era trapelata online l’intera scheda tecnica del prossimo smartphone medio di gamma dell’azienda HMD Global, cioè il futuro Nokia 5.3. Quest’oggi, però, è appena stata pubblicata una nuova immagine dal vivo che ci conferma il design posteriore del dispositivo.

Nokia 5.3: ecco il design della backcover del device

Qualche mese fa erano state pubblicate in rete alcune primissime immagini dal vivo del nuovo mid-range targato Nokia. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore è apparsa online una nuova immagine reale che ci conferma ancora una volta il design della backcover posteriore del nuovo smartphone.

Nello specifico, dalla nuova immagine è chiaramente visibile sul retro una zona circolare nera in cui verranno posti i sensori fotografici. Questi ultimi saranno ben quattro e saranno ovviamente accompagnati da un piccolo flashLED. Al di sotto di questa zona circolare sarà poi presente un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Da notare come la backcover non sembri realizzata in vetro, ma in plastica con una colorazione verde/acqua opaca.

Ecco quindi una ulteriore conferma riguardante questo nuovo smartphone di HMD Global. In attesa del suo debutto, vi lasciamo qui in basso le presunte specifiche tecniche trapelate fino ad oggi.

Nokia 5.3 – presunte specifiche tecniche