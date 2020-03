I cellulari di prima generazione continuano ad essere ricercati e a vantare un valore economico incredibile. Ebbene sì, i cellulari compatti e con i tasti attualmente hanno un valore economico molto alto perché definiti da collezione.

In particolare, nelle varie aste online sono spesso nominati alcuni modelli sviluppati tra gli anni ’80 e ’90 dalle aziende telefoniche Nokia, Motorola ed Ericsson. Le loro caratteristiche sono estremamente importanti per il mondo della telefonia e per quello del collezionismo.

Nokia, Motorola ed Ericsson: ecco i cellulari più ricercati nel mondo del collezionismo

In tutto il mondo ci sono innumerevoli collezionisti affascinati da questi oggetti e disposti a sostenere cifre incredibili per alcuni vecchi modelli dove le funzioni sono decisamente limitate. Ad esempio, ad essere molto ricercato è il modello di cellulare targato Nokia, il primo sviluppato dall’azienda: il Mobira Senator.

Dalle grandi dimensioni e poco pratico oggi si presenta nelle varie aste online con un valore base di 1.000,00 Euro che varia secondo le condizioni in cui il modello si presenta.

Un altro modello molto ricercato è il DynaTAC 8000X sviluppato dalla Motorola nei primi anni ’90. Molto ricercato perché è decisamente difficile da trovare e vanta un valore economico di circa 1.000,00 Euro.

Ad un prezzo molto più alto rispetto i due modelli appena descritti è possibile trovare il T10 sviluppato negli anni ’90 dall’azienda Ericsson. Il primo modello con uno sportellino per proteggere i tasti vanta un valore economico di 2.000,00 Euro se le condizioni sono ottime ed è perfettamente funzionante.

Alla lista si aggiunge il primo smartphone touch screen arrivato sul mercato: iphone 2G. L’azienda telefonica statunitense Apple ha sviluppato un modello che oggi vanta un valore economico dai 200,00 Euro ai 1.000,00 Euro secondo le condizioni in cui si presenta.