Stranger Things ha quella particolarità che crea dipendenza. Si riuscirebbe a finire una stagione in una sola giornata. I suoi ritmi, la suspence che tiene colui che guarda in costante ansia, l’ambientazione particolare e la collocazione nel tempo imprecisa sono la perfetta unione per portare la serie molto avanti nel tempo. Ed è cosi che i fratelli Duffer affermano: Stranger things 4 ci sarà e molto probabilmente anche Stranger Things 5…ma non corriamo troppo!

La serie, meravigliosamente imprevedibile, lascia gli spettatori con la bocca amara e il fiato sospeso per la scomparsa astratta di Hopper che si scoprirà ancora vivo nella prossima stagione ma particolarmente provato dai lavori forzati tenuti mentre è prigioniero in un campo del Kamchatka (in questo modo è giustificato il brusco calo di peso di David Harbour, dovuto al ruolo di Red Guardian nel film Black Widow.)

Mentre Steve si sta per avvicinare a Robin, questa si dichiara omosessuale e scaturisce il ritorno del vecchio trio costituito da Steve, Jonathan e Nancy (ormai lanciati nella carriera del giornalismo). Durante un evento a New York nel novembre 2019 Natalia Dyer, interprete di Nancy, dichiara che la distanza tra i due giornalisti porterà delle crisi e di conseguenza un ritorno di Steve. Undici dovrà superare la presunta morte del suo padre adottivo, e scopriremo come andrà avanti lontano da Hawkins insieme a Joyce, Will e Jonathan. Esatto, perchè fin dalla terza stagione ci ritroviamo destabilizzati al di fuori della solita ambientazione.

I demogorgoni turberanno comunque le vite dei nostri protagonisti?