Lo sviluppatore di Pokemon Go, Niantic, ha un sacco di eventi in programma questo mese per il suo famoso gioco mobile. Lo studio ha appena annunciato i primi dettagli in occasione del Community Day di marzo, che si svolgerà in tutto il mondo domenica prossima, 15 marzo.

A differenza del Community Day di febbraio, che ha visto la partecipazione di un Pokemon votato dai giocatori, l’evento di questo mese conterrà un altro Pokemon selezionato da Niantic: il tipo psico Abra. Durante l’evento Abra apparirà più frequentemente e avrai più possibilità di catturarlo.

Pokemon Go, l’evento più atteso di marzo sta per arrivare

Inoltre, sarai in grado di imparare una mossa speciale esclusiva per l’evento se riuscirai ad evolvere il Pokemon in Alakazam entro la fine dell’evento. Niantic non ha ancora annunciato quale sarà l’attacco, ma lo scopriremo presto con il passare dei giorni.

Oltre all’aumento dello spawn di Abra, saranno disponibili altri bonus durante il Community Day di marzo. In primo luogo, guadagnerai il triplo di XP durante la cattura dei Pokemon. Tutti i moduli esca che utilizzerai dureranno tre ore, piuttosto che i soliti 30 minuti.

Come è avvenuto negli ultimi mesi, l’evento di marzo si svolgerà in momenti diversi a seconda della parte del mondo in cui vivi. Nell’emisfero settentrionale, l’evento si svolgerà dalle 11 alle 14 ora locale; nell’emisfero australe, si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00 ora locale. Nel frattempo, puoi incontrare il leggendario Pokemon Thundurus in Battaglie Raid a cinque stelle. È inoltre disponibile una nuova serie di attività di ricerca sul campo. Questo mese, ogni ricerca che raggiungerai porterà a un incontro con il nuovo Pokemon Ferrose di quinta generazione.