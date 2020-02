Vodafone Happy Friday arriva con un nuovo regalo e ci sono 3 offerte top

Vodafone vuole ogni volta sorprendere gli utenti, anche se negli ultimi mesi non è stato molto semplice. In molti hanno deciso di virare verso altre soluzioni, come ad esempio Iliad che propone offerte a basso prezzo e con tanti contenuti interni.

Per questo motivo Vodafone ha perso tantissimi clienti, ma ora l’obiettivo è quello di recuperarne altrettanti. Per fare ciò servono ovviamente le migliori offerte, quelle a cui gli utenti sono abituati. Ecco quindi scendere in campo le tre Special Minuti, ma anche la solita Happy Friday, iniziativa che ogni venerdì porta un regalo. Questa settimana ecco in regalo per gli utenti Vodafone

Vodafone si supera e batte la concorrenza con le sue tre migliori offerte ma questa volta a prezzo ancora più basso

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB