Su Netflix ne vedremo delle belle con le appassionanti storie in programma per la terza stagione di Suburra. Le vicende della malavita della capitale tornano di prepotenza online sulla piattaforma in streaming più seguita di sempre. Oltre 125 milioni di occhi saranno puntati su quelle che sono state preannunciate come le più importanti novità della serie. Le prime info risalgono al 2 Aprile 2019 e sono oggi arricchite da nuovi scenari di dettagli inediti.

Suburra 3: la nuova stagione è già pronta su Netflix con i fan pazzi di gioia e curiosità

Suburra 2 non sarà l’ultima stagione. Un numero ingente di fan si è precipitato online per esprimere il disappunto sulla potenziale notizia della chiusura della serie. Per fortuna il massimo esponente del movimento streaming TV ha deciso di investire nelle nuove riprese. Intensi momenti di adrenalina e suspense ci attendono al varco di una messa in onda che non tarderà ad arrivare sul nostro schermo. I protagonisti più apprezzati fanno finalmente ritorno.

Le proteste sono quindi scemate di fronte all’evidenza dei fatti che propongono il nuovo ed attesissimo seguito. Bisogna comunque ricordare che questo sarà l’ultimo capitolo prima di dire addio per sempre al cast d’eccezione romano.

Nonostante vi sia un certo alone di mistero sulle info salienti dei nuovi avvicendamenti sappiamo che si tratterà di una continuazione della storia precedente. Il cast conterà ancora la presenza di attori del calibro di Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini e Filippo Nigro e Francesco Acquaroli nei panni di Aureliano, Alberto Spadino, Lele, Sara, Amedeo e Samurai. A fianco a questi anche volti nuovi che si aggiungeranno nel corso delle puntate.

Le riprese sono già state avviate e si apprestano a fare coming out su Netflix a partire da fine anno. Siamo agli sgoccioli visto che la messa in onda è ormai molto vicina. Seguiteci per ulteriori dettagli.