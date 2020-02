Molte auto rischiano di rimanere in panne nel ben mezzo della strada. Per Honda, Toyota, Ford e Renault si parla di scandalo in Italia e nel mondo. Gli automobilisti sono impensieriti dalla possibilità che si verifichi un incidente a causa di alcuni difetti di fabbricazione scoperti per tutte e quattro le case automobilistiche. Allo scopo di delineare un accurato profilo dei problemi è stata creata una lista delle autovetture coinvolte.

Per Renault e Ford i problemi sono veramente seri. Da una parte gli ingegneri francesi hanno commesso un errore nella valutazione tecnica della tenuta meccanica del motore. Si corre il rischio di compromettere l’intera struttura a causa di una avaria di olio segnalata da migliaia di automobilisti. Gli addetti ai lavori Ford, invece, sono responsabili dell’installazione di sensori con difetti di lettura che non riportano eventuali perdite di acido dalla batteria. Situazione che,in un ipotetico scenario immaginario, potrebbe portare ad incendiare la vettura per contatto con le parti elettriche. Problemi che riguardano tutte queste vetture.

Dal Giappone le notizie sono altrettanto poco confortanti per i clienti Toyota ed Honda costretti a restituire l’auto dopo i rilevati bug al sistema di avviamento degli airbag. Rispettivamente il guasto si manifesta per causa elettrica (interferenza) e meccanica. L’elenco ufficiale dei mezzi soggetti al malfunzionamento è il seguente: