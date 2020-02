Le nuove offerte incluse all’interno del volantino Euronics fanno letteralmente crollare i prezzi di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, a patto comunque che l’utente decida di recarsi personalmente presso uno dei punti vendita SIEM in Italia.

La campagna promozionale corrente, al netto delle limitazioni indicate poco sopra (ricordando comunque che l’acquisto non è effettuabile online sul sito ufficiale), affonda le proprie radici direttamente nel Tasso Zero, ovvero nella possibilità di richiedere una rateizzazione del pagamento, senza alcun tipo di interesse. Per ottenerlo sarà necessario recarsi in negozio e presentare le buste paga dei mesi precedenti, se tutto sarà andato per il verso giusto, a partire dalla mensilità successiva riceverete l’addebito diretto sul conto corrente.

Volantino Euronics: i prezzi delle ultime offerte sono incredibili

Il volantino Euronics cerca di accontentare un po’ tutti, a partire dagli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato. I top di gamma coinvolti nella campagna promozionale sono Xiaomi Mi Note 10 a 599 euro, Mi Note 10 Pro a 699 euro o Huawei P30 Pro a 479 euro.

Le migliori occasioni arrivano però nel momento in cui si scende leggermente di qualità, ecco quindi avere la possibilità di mettere le mani su uno Huawei Nova 5T a 349 euro o semplicemente uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro dalle buonissime prestazioni, tutto a soli 269 euro.

