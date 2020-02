TIM ancora una volta cerca di premiare tutti quei clienti che in passato hanno rinunciato alla richiesta di portabilità del loro numero. Il gestore di telefonia ha messo a punto una serie di promozioni, disponibili attraverso il portale ufficiale TIMparty.

TIM, un buono sconto di 20 euro da spendere su CHILI per film e serie tv

Attraverso le pagine del sito di TIMparty ogni utente potrà selezionare alcune iniziative vantaggiose: si va dai bonus relativi al proprio piano ricaricabile sino ad arrivare ad alcuni codici sconto collegati ad alcuni marchi partner.

Come vi abbiamo dimostrato anche con precedenti approfondimenti, l’interesse di TIM è quello di concentrarsi sempre di più sul campo dell’intrattenimento. Insieme alla sua famosa piattaforma TIMparty, TIM può beneficiare anche di un vantaggioso accordo commerciale con CHILI.

Attraverso le pagine di TIMparty gli abbonati fedeli potranno riscattare un coupon sconto da utilizzare proprio su CHILI. Il buono sconto da utilizzare per la visione di film e serie tv in modalità pay per view ha un valore di 20 euro. I clienti del gestore italiano, quindi, una volta effettuato il login su CHILi con le proprie credenziali potranno scegliere una selezione di 900 titoli, tra cui si alternano sia produzioni italiane che straniere.

Il buono sconto sarà disponibile sino al prossimo 31 Marzo. In linea con quelle che sono le direttive del provider, ogni utente può chiedere esclusivamente un unico codice coupon da riscattare su CHILI. Per quanto concerne i tempi di attivazione, invece, a partire dalla data della richiesta ci sono 60 giorni per l’utilizzo dello sconto.