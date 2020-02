Anche in questo weekend lungo di Carnevale, ci sono tante occasioni da non perdere per tutti i clienti di TIM. Il gestore di telefonia nazionale, dopo aver dedicato gli scorsi giorni alle promozioni di San Valentino, torna ad offrire al suo pubblico una serie di iniziative volte a premiare la fedeltà. Accedendo al sito TIMparty, è possibile fare richiesta di una doppia offerta, con protagoniste le soglie per internet ed i messaggi.

TIM, offerte dedicate agli utenti fedeli: ecco due promozioni da non perdere

Con una linea di continuità rispetto al successo delle scorse settimane, TIM conferma la sua promozione che prevede messaggi no limits. Attivare questa promozione è davvero molto semplice. Tutti coloro che sono interessati agli SMS devono effettuare il login sul sito TIMparty. A questo punto basta cliccare sull’iniziativa dedicata agli SMS per una rapida attivazione. I termini di servizio prevedono la disponibilità di SMS illimitati da inviare a tutti i numeri nell’arco di un weekend a scelta, dalla 00:00 del sabato alle 23:59 della domenica.

Ovviamente, TIM non dimentica le iniziative dedicate ai Giga internet. Coloro che scelgono di attivare questa offerta avranno a disposizione 2 Giga aggiuntivi per navigare sul web. La quota di Giga sarà aggiunta alle soglie della propria ricaricabile e potrà essere sfruttata anche per la navigazione all’estero con la tecnologia del roaming. Dopo aver attivato l’offerta su TIMparty, tutti i clienti riceveranno sulla loro rete un SMS informativo.

Questi regali sono disponibili per tutti i clienti iscritti su TIMparty. Ricordiamo che per beneficiare dei consumi è necessario avere un saldo di credito positivo.