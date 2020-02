I giganti della tecnologia e le organizzazioni sportive, non sono le uniche a lottare con i numerosi dirottamenti di account di alto profilo. Un intruso ha compromesso l’account Twitter del noto streamer Ninja (anche conosciuto come Tyler Blevins) il 22 febbraio. L’intruso ha cercato di utilizzare quest’opportunità al fine di accumulare seguaci. Inoltre ha anche provato di estorcere la moglie di Ninja, Jessica Blevins, e il suo socio in affari. Non è la prima volta che la moglie di Ninja si trova ad avere a che fare con degli hacker: ha dichiarato che l’aspirante cyberpirata “è stato nell’account solo cinque minuti“.

Ninja rimane tranquillo, ma gli hacker entrano nell’account Twitter e Instagram troppo facilmente

Non sorprende che Ninja non fosse neppure spaventato. Oltre a cancellare i tweet, ha pubblicato un video (sotto) che sottolinea quanto per lui fosse una persona “irrilevante” per aver cercato invano la popolarità. “La stessa sceneggiatura ogni volta“, ha detto, affermando che questo non era un dirottamento particolarmente sofisticato.

Questo non è stato il primo incidente per Ninja. Infatti, nel luglio dello scorso anno, i truffatori hanno hackerato il suo account Instagram cercando di sponsorizzare omaggi fasulli ai fan. Ciò fa capire che l’account di Ninja è molto ambito, quindi è soggetto a questo tipo di attacchi poiché gode di un’enorme popolarità. Tuttavia, questo ci fa anche capire come è relativamente facile rubare temporaneamente gli account anche di persone famose, nonostante devono per forza fare particolare attenzione alla loro sicurezza. Fino a quando gli account dei social media non saranno ermetici, puoi aspettarti attacchi simili per molto tempo.