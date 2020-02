Sembra che Apple abbia in programma di dare al MacBook Pro di 13 pollici un notevole aumento di potenza nel 2020. Questa sembra essere un’ottima notizia, soprattutto se si pensa che i processori Intel Core utilizzati sui MacBook Pro fino ad ora sono quelli vecchiotti di ottava generazione.

Un benchmark 3DMark Time Spy, recentemente trapelato da @_rogame su Twitter, mostra un nuovo MacBook Pro da 13 pollici che vanta marcati miglioramenti delle prestazioni rispetto alla seconda configurazione del 2019.

MacBook Pro da 13 pollici con processori Ice Lake di decima gen

Il modello MacBook Pro da 13 pollici inedito è dotato di un processore Intel Core i7-1068NG7 con un clock di base da 2,3 GHz, Turbo Boost fino a 4.1 GHz. Su un tweet precedente sono stati anche citati 32 GB di memoria RAM e 2 TB di memoria (SSD). Vale la pena notare che l’i7-1068NG7 potrebbe essere una variante dell’i7-1068G7, che Wccftech.com elogia come il chip mobile più performante della famiglia Ice Lake U.

Se questo leak si rivelasse vero, potremmo aspettarci un MacBook Pro da 13 pollici con un rispettabile aumento di potenza. Il benchmark ha confrontato il modello i7 con un MacBook Pro da 13 pollici del 2019 con un Intel Core i5-8279U di ottava generazione. L’i7 ha un vantaggio del 12% rispetto all’i5 nei test della CPU e un aumento del 29% circa delle prestazioni grafiche.

Non è chiaro se abbia la stessa grafica Iris Plus 655 o sia dotato di una GPU di prossima generazione più potente. Tuttavia, la presenza di 32 GB di RAM potrebbe indicare che potrebbero esserci più opzioni per il MacBook Pro 2020. Attualmente, è possibile eseguire l’aggiornamento a 16 GB da 8 GB.

Comunque, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma non dovremo aspettare molto per scoprirlo. Se dovessimo seguire i recenti documenti CEE della Apple e il fatto che il MacBook Pro da 13 pollici del 2019 sia stato aggiornato a luglio 2019, vedremo presto il modello 2020.