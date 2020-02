Netflix ha appena annunciato la disponibilità della stagione numero 6 della celebre saga di Peaky Blinders molto apprezzata dal pubblico. La britannica serie drammatica creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale si prepara ad approdare sui piccoli schermi attraverso lo streaming del colosso americano.

Peaky Blinders 6 sta per arrivare: Netflix comunica l’inizio delle riprese

Antony Byrne ha pubblicato la stesura del primo episodio della nuova serie su Instagram dando inizio ad una escalation di interesse da parte del pubblico. Non si attende altro che l’arrivo di quello che è stato intitolato come episodio ‘Black Day’. Ancora Knight nella sceneggiatura che lascia chiaramente intendere che questa prima parte possa catapultare i personaggi in acque poco serene in cui la suspense giocherà un grande ruolo con colpi di scena mai visti.

Estrapolando le prima info del primo episodio si scoprono i protagonisti chiave della serie che andranno a formare il cast d’eccezione. Le conferme sono giunte per Cilian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory (Polly Gray), Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne) e Finn Cole (Michael gray). Sono solo alcuni con altri che si aggregheranno nei nuovi episodi.

In una intervista precedente il regista si è lasciato scappare di bocca che Peaky Blinders 6 sarà trasmessa su Netflix entro i primi mesi del 2021. Le riprese sono già partite lo scorso 11 Febbraio 2020. Manca ancora molto alla messa in onda ma sicuramente vale la pena aspettare per scoprire come andrà a finire dopo un finale di quinta stagione mozzafiato.