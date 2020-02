SpaceX potrebbe inviare cittadini comuni nello spazio nel 2021

SpaceX sta compiendo man mano dei passi in avanti per quanto riguarda l’invio di cittadini comuni ​​nello spazio. La compagnia ha recentemente firmato un accordo con Space Adventures per far volare i turisti spaziali nel Crew Dragon. Un accordo davvero importante che potrebbe vedere SpaceX come la prima a compiere questo tipo di operazione. La navicella potrà portare nello spazio fino a quattro persone. Queste avranno l’opportunità di prendere il volo alla fine del 2021 o del 2022.