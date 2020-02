Pandora: riprodurre musica su un Apple Watch senza iPhone

La prossima volta che vai a correre o in palestra, potresti essere in grado di lasciarti il ​​telefono alle spalle ma ascoltare comunque la musica che vuoi al volo se sei un abbonato premium Pandora . L’app Apple Watch è in fase di aggiornamento in modo che non sia più necessario collegarla a un iPhone per trasmettere musica o podcast. Finché hai una connessione dati WiFi o cellulare, puoi farlo. L’aggiornamento dell’app sta avvenendo in più fasi, quindi non tutti avranno ancora questa funzionalità.