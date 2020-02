WhatsApp è stata spesso e volentieri fonte di grandi sorprese. Il servizio, in questa storia oramai più che decennale, ha rivoluzionato la comunicazione online. Gli utenti di tutte le età, al giorno d’oggi, non possono proprio rinunciare alla piattaforma di messaggistica per parlare con amici, colleghi e parenti.

WhatsApp cambia ancora tutto: anche in Italia arrivano i pagamenti via chat

Il passato recente di WhatsApp ha portato agli utenti importanti servizi. Tra tutti non possiamo non menzionare le chiamate e le videochiamate, le conversazioni di gruppo, la possibilità di cancellare i messaggi. Seguendo la strada di Facebook ed Instagram, poi su WhatsApp sono arrivata anche le Storie.

Nel corso di questi mesi, gli sviluppatori della piattaforma hanno sperimentando anche una funzione che potrebbe rivoluzionare definitivamente la chat. In India, infatti, è stato messo a punto un tool per effettuare piccoli pagamenti e movimenti di denaro attraverso la chat.

Ispirato da WeChat, anche WhatsApp ha messo a punto una funzione utile per inviare e ricevere soldi attraverso le conversazioni.

Le indiscrezioni di importanti leaker vicini alla piattaforma ci dicono che la sperimentazione in India ha avuto un ampio successo. Per questa ragione, il team di WhatsApp ora punta ad estendere la funzione anche nelle principali nazioni dell’Occidente.

Tra le nazioni in cui dovrebbe essere disponibile la funzione dei pagamenti risulta essere presente anche l’Italia. Tuttavia, i tempi non potrebbero essere brevi. Considerati gli accordi da stipulare con i principali istituti di credito bancari, i pagamenti su WhatsApp potrebbero arrivare non prima del 2021.