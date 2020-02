Il volantino Expert risponde colpo su colpo alle nuove ed ultime campagne promozionali delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, arrivando difatti a proporre una soluzione molto interessante, condita da un Tasso Zero praticamente senza pari.

Alla base del tutto troviamo proprio questo, la rateizzazione senza interessi tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere un prestito con pagamento diretto tramite il proprio conto corrente, in 10 o 20 mensilità. La richiesta dovrà essere necessariamente presentata direttamente in negozio, con anche le buste paga dei mesi precedenti per il superamento del test di affidabilità creditizia.

Per i codici sconto Amazon e le offerte migliori di oggi, ecco il link diretto al nostro canale ufficiale Telegram.

Volantino Expert: con il Tasso Zero i prezzi calano tantissimo

Con il volantino Expert, in particolar modo il Tasso Zero, i prezzi sono in netta caduta rispetto al passato. Il top di gamma da acquistare subito, fresco fresco di sorpasso da parte del nuovo modello, è sicuramente il Samsung Galaxy S10 a 699 euro. La cifra è destinata a scendere ancora nelle prossime settimane, ma lo possiamo considerare un buonissimo punto di partenza.

In alternativa è possibile acquistare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, a 259 euro; la qualità è molto diversa, questo è da notare, ma comunque rappresenta un buonissimo rapporto qualità/prezzo.

Il volantino Expert ovviamente non si ferma qui, tra le pagine che potete trovare qui sotto sono elencate tantissime offerte e prezzi bassi da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. La disponibilità è garantita ovunque sul territorio nazionale.