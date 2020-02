Ormai lo sappiamo: di truffe criminali volte a ingannare i meno preparati, ce ne sono a bizzeffe. Abbiamo trattato spesso di phishing, di hacking, di truffe on-line che raggirano gli utenti con metodi subdoli per sottrarre loro denaro. Tuttavia non esistono solo le truffe online, ne esistono alcune concretamente presenti nel mondo reale, proprio come questa che sto per spiegarvi.

Ecco come funziona questa truffa volta a rubare le automobili

Il metodo della bottiglietta incastrata nella ruota della macchina, non è certo una novità, esiste già da diverso tempo. Capita però di tanto in tanto, che una truffa passata di moda, torni a colpire dopo un po’, quando le persone se ne sono ormai dimenticate. Ma ecco come funziona questo metodo: immaginate di trovarvi in una strada isolata in cui avete parcheggiato la vostra macchina. Immaginate di aprire la macchina, salirvi dentro, accenderla e successivamente immaginate di essere in procinto di partire ma, appena fate il primo movimento sentite uno strano rumore provenire da essa, una sorta di scricchiolio che non vi spiegate. A quel punto vi verrà automatico scendere dalla vostra vettura per verificare la natura di questo strano rumore. Proprio mentre siete fuori a controllare che cosa non va alla vostra auto, vi rendete conto che quel rumore non era altro che una bottiglietta d’acqua incastrata tra parafango e ruota, ragione effettiva di questo scricchiolio. Purtroppo per voi a quel punto è troppo tardi: l’ipotetico ladro è ormai pronto a salire in macchina e partire senza di voi. E così con una semplice bottiglietta sarà riuscito a rubarvi la macchina.

Fate attenzione quando vi trovate da soli dentro la macchina e sentite un rumore che non siete in grado di spiegarvi. Se volete essere ancora più sicuri che un problema del genere non si verifichi, il consiglio è di installare un sistema di Block Shaft sul volante. Naturalmente qualora aveste un sistema satellitare GPS incluso con l’assicurazione della vostra auto, sarà ancora meglio.