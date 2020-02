L’operatore 3 Italia sta attualmente regalando ad alcuni propri clienti il Watch GT 2 e le FreeBuds Lite. L’iniziativa è proposta dal colosso cinese Huawei, grazie al concorso a premi.

Per la precisione, tutti gli utenti che acquisteranno un Huawei Mate 30 Pro riceveranno Watch GT 2 e FreeBuds Lite, auricolari Bluetooth di altissimo livello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia: Huawei mette in palio il Watch GT 2 e FreeBuds Lite

Partecipare al concorso è davvero molto semplice, prima di tutto dovrete recarvi presso un qualsiasi store 3 Italia e acquistare uno smartphone Huawei Mate 30 Pro, sia in modalità cash che in modalità pagamento rateizzato. Per farlo avrete tempo fino al prossimo 23 marzo 2020, salvo proroghe. In seguito dovrete registrare il vostro dispositivo sul sito ufficiale del colosso cinese, avendo cura di rispettare i criteri richiesti per partecipare al concorso.

Tra i criteri troviamo anche foto che comprovino il vostro acquisto e i dati relativi allo smartphone. La documentazione completa da inserire la trovate sul sito ufficiale dell’azienda. La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 5 aprile 2020. Una volta effettuati tutti i passaggi non dovrete far altro che affidarvi alla fortuna. Se soddisferete i requisiti di acquisto e registrazione, sarete indicati idonei a ricevere entrambi i premi, del valore complessivo di 379.80 euro.

L’iniziativa è rivolta solamente alle persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia. I liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partita IVA avranno diritto a richiedere un massimo di tre premi sulla quantità totale di smartphone acquistata. Questo significa che se per esempio verranno acquistati 10 dispositivi, solo tre di loro potranno essere registrati al concorso.