Una delle serie horror più apprezzate di questo periodo è senza dubbio American Horror Story, che vanta già al momento attuale ben 9 stagioni. Come ben saprete, la caratteristica principale di questa serie TV è l’utilizzo frequente di cliché tipici del cinema Horror classico e famosi in tutto il mondo, soprattutto per gli appassionati.

Ecco quali sono le notizie che abbiamo sulla decima stagione di American Horror Story

Ancora una volta, con grande approvazione da parte di tutti i più appassionati fan, la presenza di Sarah Paulson all’interno del cast è stata riconfermata. Lei stessa lo ha dichiarato durante un’intervista, assicurando inoltre di essere quest’anno una vera e propria protagonista della serie, e non soltanto una guest star. Tuttavia, ha affermato di non sapere assolutamente nulla su quella che sarà la trama, su cui pertanto non siamo in grado al momento presente di dirvi nulla di più. Non si sa nulla neanche su quale possa essere il tema generale, sebbene il creatore Ryan Murphy, abbia dichiarato recentemente che all’interno di una puntata della stagione numero nove, l’episodio 8 della serie, si celi un indizio importante che ci aiuta a capire il tema di questa futura stagione.

Non abbiamo al momento nessuna conferma sulla presenza di Evan Peters, sebbene lui stesso abbia detto in passato che esiste una concreta possibilità che lui possa fare ritorno in una delle serie, senza specificare quale. Altri nomi che potrebbero tornare a far parte del cast sono: Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd, Leslie Grossman. Ancora una volta invece sarà assente Jessica Lange, la quale non è intenzionata a ritornare né in questa né nelle stagioni future. Sebbene notizie siano così poche, sappiamo anche che questa potrebbe essere l’ultima stagione, poiché gli accordi presi in precedenza su eventuali rinnovi si fermavano a questa. Basandoci sui fatti passati possiamo inoltre presumere che il lancio della serie avvenga in America intorno a settembre 2020, e in Italia già questo Natale.