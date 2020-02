Trony non ha timore di Unieuro, il volantino SottoCosto lanciato in questo periodo dall’azienda riesce a soddisfare pienamente le richieste degli esigenti utenti sul territorio nazionale, anche se purtroppo risulta essere limitato esclusivamente ad una ristretta cerchia di regioni.

La campagna promozionale corrente, infatti, non è attiva ovunque o sul sito ufficiale, ma risulta essere disponibile in esclusiva nelle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana e Trentino-Alto Adige. Se risiedete nelle vicinanze, sappiate che potrete accedere ad un ottimo SottoCosto dal retrogusto incredibile, a partire da prezzi veramente accattivanti (anche se dalle disponibilità limitatissime). Oltre a questo, grazie al Tasso Zero, il cliente ha la possibilità di richiedere un prestito rateizzato senza interessi, da restituire poi in 10/20 mensilità addebitate direttamente sul conto corrente bancario.

Volantino Trony: con il SottoCosto risparmiare è facile

Sebbene il volantino risulti essere limitato ad una ristretta cerchia di regioni, ed a tutti gli effetti le disponibilità in negozio lo siano altrettanto, alcuni prezzi sono da non perdere assolutamente. Uno dei migliori è sicuramente il Samsung Galaxy S10+ alla modica cifra (si fa per dire) di 799 euro, sicuramente il top di gamma su cui tutti noi vorremmo poter mettere le mani, e grazie al quale le prestazioni raggiunte sono a dir poco invidiabili.

Naturalmente esistono anche soluzioni pensate per coloro che vogliono risparmiare, come Motorola E6 Play, Oppo reno 2, Galaxy A40, Huawei P30 Lite, Oppo A5 o A9 2020 e similari. Maggiori informazioni tra le seguenti pagine.