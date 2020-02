L’amato Tasso Zero torna a fare capolino nelle offerte incluse all’interno del volantino Comet, gli utenti possono raggiungere alcuni dei prodotti più interessanti e richiesti in assoluto ed allo stesso tempo richiedere un finanziamento senza interessi.

Coloro che decideranno di acquistare, infatti, potranno prima di tutto portare le buste paga dei mesi precedenti per ottenere in cambio la possibilità di pagare l’intero ammontare (attenzione però, dovete superare una cifra minima di spesa) in rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente, senza interessi. Non sono poste limitazioni particolari alle categorie merceologiche, sarà solamente necessario superare un livello minimo, nonché la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino Comet: queste sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

Il volantino Comet nasconde sicuramente al proprio interno alcune occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, i migliori smartphone in promozione sono Oppo Reno 2 a 499 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Oppo A6 2020 a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 eruo, Xiaomi Redmi Note 8T a 189 euro, Huawei P30 Pro a 699 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Huawei P Smart Z a 189 euro, Huawei Y6s a 149 euro, Huawei Y7 2019 a 149 euro, Huawei P30 a 479 euro.

Tutto questo senza comunque dimenticare i vari Huawei Nova 5T a 399 euro, Huawei P30 Lite a 349 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 189 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Galaxy S10 lite a 679 euro, Note 10 Lite a 629 euro, Galaxy A51 o Galaxy A71 a 479 euro e così via. Maggiori informazioni sono disponibili direttamente qui.