Che Nubia stia lavorando ad un nuovo smartphone non è una sorpresa. Infatti in questo trimestre è atteso il debutto della nuova versione dello smartphone da gaming dell’azienda. Sebbene il nome non sia ancora stato ufficializzato, per comodità il device viene indicato genericamente con Red Magic 5G.

In queste settimane sono trapelate le caratteristiche tecniche dello smartphone di Nubia. Non è chiaro se si tratta delle specifiche definitive in quanto non direttamente confermate dal produttore. Gli autori dei rumor però sono tendenzialmente affidabili e in passato hanno indovinato più di una volta.

Ecco le specifiche previste di Nubia Red Magic 5G

Red Magic 5G: 6.65"2340*1080p 144Hz OLED display,64mp triple camera(maybe imx686),s865+12GB LPDDR5,55W Super Charge… — 数码闲聊站 (@jaSiRMbgKXosf2o) February 3, 2020

Secondo i leaker, Nubia Red Magic 5G sarà caratterizzato da un display OLED da 6.65 pollici dotato di una risoluzione pari a 2340 x 1080 pixel. Il pannello sarà dotato di un refresh rate da 144Hz come confermato direttamente del CEO dell’azienda. Questa feature si preannuncia molto interessante considerando che al momento la maggior parte dei device arriva massimo a 90Hz o 120Hz.

Per quanto riguarda il SoC, Nubia ha scelto di sfruttare la potenza del Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da 12GB di memoria RAM LPDDR5. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla fotocamera il cui sensore principale sarà il Sony IMX686 da 64MP. Al momento non si conoscono le specifiche degli altri sensori ne tanto meno della fotocamera anteriore.

Considerando che la caratteristica principale del Red Magic 5G sarà il gaming, la componente batteria sarà di cruciale importanza. Nubia non ha indicato la capacità, ma ci si aspetta una ricarica rapida a 55W con tempi di ricarica 0-100% molto contenuti.