L’operatore Tim ha recentemente deciso di lanciare una nuova opzione aggiuntiva dedicata solamente ad alcuni già clienti selezionati. L’opzione si chiama Giga Illimitati White e può essere attivata solamente su alcune offerte.

Non si parla solamente della White, ma troviamo anche Giga Illimitati Green, Giga Illimitati Red e Giga Illimitati Black. Scopriamo insieme cosa offrono rispettivamente le nuove opzioni aggiuntive.

Tim lancia Giga Illimitati Green, White, Black e Red

La Giga Illimitati Green prevede 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. La versione Giga Illimitati Red comprende invece 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. Entrambe le offerte prevedono lo stesso bundle di Giga e la stessa qualità di visione di streaming ma il prezzo cambia a seconda dell’utente a cui sono proposte.

Continuiamo con la Giga Illimitati White che prevede 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. Infine troviamo la Giga Illimitati Black che comprende 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. Queste offerte, come anticipato precedentemente sono aggiuntive rispetto all’offerta dati principale, di conseguenza, nel caso di disattivazione di quest’ultima, verrà cessata anche l’opzione aggiuntiva.

Come detto prima si tratta di offerte ad personam, che possono essere proposte dall’operatore nella sezione “offerte per te” dell’applicazione ufficiale MyTim, in tutti i negozi autorizzati, nell’area Fai Da Te del sito ufficiale dell’operatore o dall’IVR 40916. Per scoprire tutte le offerte appena lanciate da Tim, non vi resta che visitare la pagina ufficiale dell’operatore.