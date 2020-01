TIM dimostra giorno dopo giorno di essere sempre più vicina a quegli utenti che nel recente passato non hanno effettuato richiesta di portabilità del numero di telefono. Il gestore di telefonia nazionale vuole fidelizzare sempre di più il suo pubblico e si affida costantemente alla piattaforma TIMparty. Sul sito di TIMparty sono presenti iniziative e sconti da cogliere al volo.

TIM, uno sconto di 20 euro per la visione di serie tv su CHILI

I regali di TIM non riguardano soltanto il mondo della telefonia, ma anche quello dell’intrattenimento. Il provider da tempo è impegnato in prima persona in questo strategico settore: basti solo pensare alla piattaforma TIMvision.

L’impegno di TIM nel mondo dell’intrattenimento però si materializza anche attraverso partnership strategiche con aziende terze. Già nei mesi passati vi avevamo parlato di un accordo con il portale CHILI. Sul finire dello scorso anno, TIM aveva messo a disposizione dei suoi clienti alcuni codici sconto da riscattare proprio su CHILI per la visione di serie tv e film in pay per view.

In questi giorni, sempre su TIMparty, sono tornati i codici sconti. Gli utenti potranno riscattare un bonus di 20 euro utilizzabile per guardare ogni genere di contenuto tra serie tv e film in prima visione.

Su CHILI, lo ricordiamo, è presente un catalogo che comprende oltre 900 titoli, con produzioni sia nazionali che internazionali. Sarà possibile riscattare questo bonus entro e non oltre la data del 31 Marzo. E’ bene sottolineare che, una volta ricevuto il codice coupon, ci sono a disposizione 60 giorni per il suo utilizzo.