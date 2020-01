Netflix svelerà il finale de La Casa di Carta 4 in un avvincente action ricco di adrenalina che ci avvicinerà ai personaggi più amati della famosa serie TV. Il piano per uscire fuori dalla difficile situazione in cui siamo rimasti con la terza stagione sarà proposto tra qualche settimana.

La popolarità della serie è davvero alle stelle con i fan che non aspettano altro se non scoprire cosa succederà a Nairobi. Dopo i rumor arrivano finalmente le conferme per la messa in onda dei nuovi episodi.

La Casa di Carta 4: la storia sta per completarsi con le nuove puntate

Online c’è il nuovo trailer di lancio che preannuncia alcune novità per la celebre saga di anarchici più amati del segmento online streaming. La serie gode di una reputazione eccellente ed è valutata positivamente sia dal pubblico che dai critici cinematografici. Le immagini e gli stralci di clip vedono la presenza di Nairobi, data inizialmente per spacciata dai suoi seguaci. La campagna pubblicitaria la vede ancora protagonista. Alba Flores ci sarà ancora, accolta da un nuovo livello di entusiasmo.

Segnatevi la data del 3 Aprile 2020. Il colosso dello streaming ha deciso di investire nuovamente nella serie comunicando la disponibilità della stessa nel corso del Brazil Comic Con Experience.

Ci si prepara ad un avvincente ed emozionante seguito con “Il professore” che dopo la dichiarazione di guerra allo Stato deve recuperare Lisbona dopo l’arresto e la sua presunta morte inscenata nel corso dell’ultima clip. Appuntamento tra qualche settimana per scoprire come andrà a finire con l’ultima stagione di questo nuovo capolavoro.