Sappiamo che nelle prossime settimane vedremo finalmente arrivare il nuovo smartphone di punta targato Oppo, cioè il futuro Oppo Find X2, e quest’anno sappiamo che assieme a questo device arriverà anche il fratello Oppo Find X2 Pro. Fino ad ora sono già trapelate alcune informazioni anche da parte dell’azienda cinese e ora si è aggiunta anche la certificazione dell’ente NBTC.

Arrivano nuove conferme e la certificazione NBTC

I prossimi dispositivi di Oppo sono stati quindi certificati dall’ente NBTC e sono stati registrati con il numero di modello Oppo CPH2025 per il FInd X2 e Oppo CPH2023 per il Find X2 Pro. La certificazione non ci svela molto, ma fino ad ora sono già arrivate svariate indiscrezioni. In primis, sappiamo che questi terminali saranno ovviamente due veri top di gamma. Sotto il cofano, infatti, batterà il potente SoC Snapdragon 865 di Qualcomm.

Ma la vera chicca di questi terminali sarà, come da tradizione dell’azienda cinese, il design e soprattutto il display. Come già svelato in alcuni rumors precedenti, i nuovi Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro disporranno di un display OLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel). Particolarità di questo pannello sarà poi la presenza di un refresh rate pari a 120Hz, come confermato dal vice presidente di Oppo Brian Shen su Twitter.

Non mancheranno poi alcune caratteristiche importanti anche in ambito autonomia. Sarà infatti possibile ricaricare rapidamente la batteria tramite la ricarica rapida SuperVOOC dell’azienda da ben 65W, la quale dovrebbe permettere di ricaricare completamente lo smartphone in meno di un’ora.