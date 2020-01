Le emozioni del grande sport continuano sui canali di Sky. Anche in questo fine settimane, la pay tv satellitare offrirà al suo pubblico grandi esclusive tra le partite del campionato italiano e quelle della Premier League inglese. In attesa del ritorno della Champions League, non mancano certo le emozioni per tutti gli appassionati.

In vista del girone di ritorno, Sky vuole offrire nuove iniziative per tutti i tifosi che ancora non hanno sottoscritto un regolare abbonamento. In questo mese di gennaio è possibile sfruttare due offerte low cost.

Sky, queste le nuove offerte a costi da ribasso per gli utenti

Il punto di riferimento è come sempre il sito ufficiale. Proprio sul sito sarà possibile attivare le due offerte di cui vi parliamo.

Nella prima iniziativa, gli utenti potranno contare sul classico pacchetto Intrattenimento in aggiunta ad un ticket a scelta tra Sport o Calcio. Il prezzo previsto per questo piano si attesa sui 29,90 euro.

Come ovvio, Sky offre anche ai possibili clienti la possibilità di unire la visione dei ticket Sport e Calcio. In questo caso il prezzo da pagare per gli utenti sarà di 44,90 euro ogni trenta giorni. Al due pacchetti sarà naturalmente aggiunto anche il ticket Intrattenimento con serie tv, documentari, news e tanto altro.

Ambedue le iniziative pensate da Sky garantiscono agli abbonati anche dei servizi extra. Ad esempio, chi si abbona a gennaio potrà avere nel suo piano il decoder Sky Q a costo zero, così come i canali in HD e la piattaforma streaming SkyGo Plus.