I principali crateri meteoritici sono sparsi in tutta la Terra, tuttavia, il loro passato rimane un mistero.

Questo sta per cambiare però: uno scienziato della NASA e il suo team hanno recentemente studiato l’età del cratere meteorico di Yarrabubba, che si trova in Australia . Hanno scoperto che questa antica area ha 2.229 miliardi di anni, rendendolo il cratere meteoritico più antico del mondo.

Timmons Erickson, ricercatore della divisione Astromaterials Research and Exploration Science (ARES), insieme a Christopher Kirkland, Nicholas Timms e Aaron Cavosie dell’Università di Curtin in Australia e Thomas Davison dell’Imperial College di Londra, hanno condiviso i dettagli delle loro scoperte sulla rivista Nature Communications .

Il team ha scoperto che il cratere meteorico di Yarrabubba è 200 milioni di anni più vecchio del cratere Vredefort Dome di oltre 200 chilometri in Sudafrica. Risalire all’età di questi crateri potrebbe fornire maggiori informazioni sui primi giorni del nostro pianeta e su come hanno influenzato l’ambiente.

2.229 billion years = the age of the Yarrabubba meteor crater ☄️ in Australia, making it the oldest currently known! A team led by a @NASA_Johnson scientist determined the age by searching for rocks that showed signs of being subjected to a meteor strike: https://t.co/EiK7pUO3ki pic.twitter.com/wgOJvOTYqa

— NASA (@NASA) January 21, 2020