Mario Kart Tour permette, adesso, di competere con gli amici o contro altri giocatori Online in modalità Multiplayer. Fino a poco tempo fa, l’esperienza multi-giocatore era disponibile solamente per chi fosse in possesso di un abbonamento Gold Pass, dal costo ci 5 euro al mese.

Nintendo ha annunciato su Twitter che la modalità Multiplayer è adesso disponibile per tutti gli utenti, tanto per i possessori di uno smartphone Android quanto di un iPhone. La modalità Multiplayer è ancora in fase di test, per cui potrebbe essere presente qualche bug.

The second multiplayer test is here! This time around, all players, including #MarioKartTour Gold Pass subscribers, can participate. Race your friends by tapping Menu, and then Multiplayer in-game. pic.twitter.com/IYqKWNmIue — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) January 23, 2020

Grazie alla nuova modalità Multiplayer, su Mario Kart Tour sarà possibile giocare contro giocatori casuali o contro persone nelle vicinanze, usando la posizione GPS dello smartphone. O ancora, sarà possibile creare delle lobby personalizzate per gareggiare contro gli amici. La modalità Multiplayer è disponibile per tutti i giocatori che hanno sbloccato almeno una coppa all’interno di Mario Kart Tour. Trattandosi di un test, tutti i progressi compiuti non verranno esportati nella versione finale.

Per chi se lo fosse perso, Mario Kart Tour è il nuovo titolo per piattaforma mobile sviluppato da Nintendo della serie Mario Kart. Sono presenti diversi circuiti ispirati a città vere e molti dei piloti inclusi nei precedenti titoli di Mario Kart.

Ovviamente, proprio come negli altri titoli per Nintendo, anche in Mario Kart Tour saranno disponibili una serie di oggetti consumabili in grado di ribaltare le sorti della partita, nonché tanti piloti e veicoli da collezionare. Il gioco è disponibile gratuitamente sia per smartphone Android che per iOS.