Gli episodi nella quinta stagione di Lucifer

L’attore che interpreta il personaggio principale è Tom Ellis, un attore del Galles, che è nota al pubblico per il ruolo del Re Cenred in Merlin.

Recentemente, proprio Ellis ha detto ai microfoni del Kelly Clarkson Show, che la nuova stagione sarà una serie TV divisa in due parti. Sembra che questo meccanismo sia molto in voga nei produttori americani. Si parla infatti di otto puntate iniziali, seguite da una piccola pausa e successivamente di altre otto a completare il tutto. Siamo sicuramente lontani dalle 22 puntate delle prime stagioni, quando era Fox a produrre la serie. Tuttavia rispetto alla quarta, i fan potranno godere di ben sei episodi in più.

Infine, non mancherà neanche stavolta, la puntata Musical, così come è avvenuto nella quarta season. Restate connessi con noi per non perdervi nessuna novità a riguardo e per conoscere sempre le ultime news.

