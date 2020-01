Con Google News e Trends non rischiate di perdervi alcuna notizia

Seppure diversi nella struttura e per scopo, i due portali possono anche essere combinati per dare un quadro totale al cittadino che vuole informarsi. Ma come funzionano News e Trends?

Partendo dal primo, lo dobbiamo immaginare come una “grande prima pagina di giornale” dove all’interno si possono leggere le notizie delle principali testate giornalistiche in un determinato settore. Proprio a tal proposito ricordiamo che si possono personalizzare gli argomenti di interesse specificando le diverse macro-aree come “Fotografia”, “Economia”, “Estero” e via dicendo.

Potreste anche decidere di seguire le singole testate all’interno del portale. Se voleste seguire sempre Tecnoandroid.it, vi basterà cliccare sul seguente link per essere sempre aggiornati con le nostre notizie.

All’interno di News inoltre, sono stati introdotti due nuovi filtri. Il primo si chiama Newscasts e consente di avere la copertura totale sulle notizie in merito ad un dato argomento; con Newstand invece, si possono leggere solo quelle reputate da BigG come affidabili e sicure.

Google Trends è molto più veloce da spiegare: è semplicemente un grande raccoglitore di statiche valutate in tempo reale per parola chiave o tramite la notizia più ricercata del momento.