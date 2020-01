Google Chrome risulta essere ormai da anni il browser più importante al mondo. Ogni giorno diversi milioni di utenti si affidano al software offerto dalla società di Mountain View per navigare online e effettuare tante operazioni diverse come: guardare video; scaricare file; navigare in incognito e tanto altro ancora. Per il team di sviluppatori, però, questo non è abbastanza e sebbene Chrome risulti essere veloce, affidabile e intuitivo da utilizzare, esso è sempre all’opera per apportare miglioramenti ad ogni singolo aspetto del suo browser.

A seguito di quanto detto sopra, sarà capitato a tutti di ricevere periodicamente un nuovo aggiornamento che, quasi sempre , introduce alcune nuove funzioni, alle volte interessanti. Scopriamo, dunque, quali sono le novità dell’ultimo upgrade.

Google Chrome: ecco tutte le novità del nuovo ed ultimo aggiornamento

Sono anni che il team di sviluppotori di Google Chrome ha assunto questa metodologia che consiste nel rilasciarr costantemente nuovi aggiornamenti mirati così da poter curare con maggiore attenzione poche cose alla volta e svilupparle al loro massimo.

Con l’ultimo update avvenuto qualche settimana fa sono state introdotte nuove funzioni tra cui, in modo particolare, spicca la gestione dei file scaricati. Un altro punto che ha visto delle migliorie è quello inerente alla funzione Articoli per Te; visibile nella home Page degli smartphone, tale servizio è stato introdotto a partire dalla versione 54 del browser e, ad oggi, esso effettua una scrematura ancora più personalizzata per mostrare ad ogni utente solo delle news che leggerebbe davvero. Il principale obbiettivo di Google, infatti, è quello di rendere più funzionale l’intera sezione cosi da garantire all’utente di trovare in maniera più diretta gli articoli a cui è interessato.