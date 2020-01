CoopVoce presenta le nuove ChiamaTutti, sono due e partono da 5 euro

CoopVoce per molto tempo si è nascosto dietro le sue defezioni. Il gestore virtuale che attualmente in tanti venerano e che includono nella lista di quelli più affidabili, inizialmente non risultava per nulla una buona soluzione da scegliere.

In questo momento invece lo scenario è profondamente cambiato, con l’azienda che ha mutato la sua strategia proprio per provare a prendere terreno. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, con CoopVoce che attualmente domina la sua categoria. Se prima le offerte risultavano scarne di contenuti, attualmente è tutto diverso: ci sono infatti minuti, SMS e giga per internet in quantità accompagnati ovviamente da un prezzo estremamente accessibile. Proprio durante gli ultimi giorni inoltre sul sito ufficiale sono spuntate le due nuove promozioni che tutti attendevano ormai dal mese di novembre.

CoopVoce: nascono ufficialmente le due promo ChiamaTutti Easy e Top 10, ecco prezzi e contenuti

CoopVoce ha lasciato la sua ChiamaTutti Top 20 per dare spazio alle nuovissime ChiamaTutti Easy e Top 10. In questo caso quindi è addio ad un’offerta ma ne arrivano altre due, le quali sono disponibili proprio per dare scelta anche a coloro che magari non hanno poi bisogno di così tanti contenuti.

La prima infatti possiede solo 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è molto basso: solo 5 euro al mese per sempre. Per quanto riguarda la seconda offerta invece ecco minuti senza limiti per telefonare a tutte le persone che volete, 1000 SMS ogni mese e 10 giga di traffico dati in 4G. Il tutto per un prezzo minimo di soli nove euro ogni mese per sempre.