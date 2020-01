CoopVoce: con soli 5 e 9 euro al mese ecco le due nuove ChiamaTutti

L’esperienza di tanti gestori che pian piano si sono affacciati sul mondo della telefonia mobile italiana, rischiava di condizionare anche CoopVoce. Questo provider che è arrivato con tanti buoni propositi, rischiamo infatti di sparire da un momento all’altro visto il poco interesse da parte del pubblico.

Questo era dettato, almeno secondo quanto riferito dalle testimonianze dirette, dai pochi contenuti presenti nelle promozioni offerte dal provider. Nonostante i prezzi fossero molto buoni, non c’era assolutamente partita con gli altri gestori in merito all’offerta di minuti, SMS e giga per internet. Proprio a tal proposito è stato necessario un cambio di strategia, il quale ha colto nel segno portando in alto CoopVoce in poco tempo. Improvvisamente infatti gli utenti hanno cominciato a valutare positivamente questo gestore, il quale è riuscito ad uscire da un tunnel che sembrava senza fine.

CoopVoce: la ChiamaTutti Easy accompagnata dalla ChiamaTutti Top 10 fa la sua prima uscita sul sito ufficiale

In questo momento sul sito ufficiale potete trovare le due nuove offerte che sono arrivate ufficialmente a partire dallo scorso 15 gennaio. I nomi che dovete segnarvi sono ChiamaTutti Easy e ChiamaTutti Top 10, due offerte che propongono gli stessi contenuti ma in quantità diverse.

La prima risulta adatta ad un pubblico senza particolari pretese, dal momento che offre solo 300 minuti, 300 SMS e 3GB per il traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli cinque euro al mese per sempre, mentre nel caso della seconda promo è di 9 euro. Qui troverete invece minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 10 giga di traffico dati in 4G.