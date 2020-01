Questa settimana Google ha aggiunto minuscole icone favicon ai suoi risultati di ricerca per qualche motivo. Ciò crea più confusione in quella che era un’interfaccia pulita e apparentemente senza effettivamente migliorare i risultati o l’esperienza dell’utente. La società afferma che fa parte di un piano per chiarire da dove provengono le informazioni, ma come?

Per darti un’idea di quanto sia minimo il cambiamento, ecco come appariva quando Google ha fatto lo stesso tweak l’anno scorso all’esperienza di navigazione sui telefoni:

Nel browser desktop Chrome, sembra una modifica aggravante e non necessaria. Non aiuta effettivamente l’utente a determinare quanto un risultato di ricerca reale possa essere buono, cattivo o affidabile. Sì, gli annunci sono ancora chiaramente contrassegnati con la parola “annuncio”, che è una buona cosa. Ma devo vedere il logo di Best Buy o il cerchio blu di AT&T quando cerco “Samsung Fold” per sapere che stanno cercando di vendermi qualcosa?

La società twitta che la modifica ai risultati desktop risale a questa settimana, “aiutando gli utenti a capire meglio da dove provengono le informazioni, scansionando più facilmente i risultati e decidendo cosa esplorare“. Il browser dall’anno scorso, la dichiarazione di Google non indica quanto le favicon possano essere riuscite o irrilevanti per gli utenti di dispositivi mobili.

Google: i cambiamenti da quando era stato lanciato tempo addietro

Quando Google è stato lanciato per la prima volta, la sua pagina era di ricerca scarsa e quasi vuota. I risultati minimalisti sono stati un cambiamento estremamente gradito, rispetto ai detriti di altre home page di ricerca dell’epoca (che persistono su siti come Yahoo). L’aggiunta di favicons rende i risultati di ricerca di Google un po’ fumettosi.

Tuttavia, Google apporta spesso modifiche alla ricerca che in realtà migliorano l’esperienza utente o i risultati. Negli ultimi mesi, Google ha cambiato il suo algoritmo di ricerca. Ha migliorato i suoi risultati per dare priorità alle fonti di notizie affidabili e ha persino aggiunto risultati di realtà aumentata alle ricerche.

Se sei incuriosito dai nuovi loghi nei risultati di ricerca, Google ha fornito istruzioni su come modificare o aggiungere una favicon nei risultati di ricerca per chi non lo sapesse. Lifehacker ha anche fornito istruzioni su come applicare i filtri per annullare l’assurdità della favicon e ripristinare l’aspetto dei risultati della ricerca. Puoi decidere quale procedura è più utile.