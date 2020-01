Da Expert è possibile trovare un insieme di offerte in grado di far impazzire anche le più agguerrite rivali del mondo della tecnologia generale e della rivendita di elettronica, il volantino attuale si gioca le proprie carte appoggiandosi interamente sui cosiddetti “sconti fissi“.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi disponibile, nonché attiva, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale ed anche sul sito ufficiale; l’acquisto potrà essere completato stando comodamente seduti sul divano di casa, ma sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Coloro che sceglieranno di acquistare potranno anche appoggiarsi al Tasso Zero, ovvero alla possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire tramite rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente del consumatore.

Volantino Expert: le offerte che fanno impazzire gli utenti

Il volantino Expert, come detto in apertura dell’articolo, si basa sugli sconti fissi; gli esperti di marketing dell’azienda hanno difatti deciso di riportare tutti i prodotti al prezzo di listino del periodo (con ammortamento dal giorno del lancio), per poi applicare una riduzione predefinita in base alla categoria di appartenenza, indistintamente dal modello scelto.

Ecco quindi che il cliente che acquisterà un elettrodomestico potrà contare su una riduzione del 30%, chi una televisione del 20%, virando verso il mondo dell’informatica si otterrà uno sconto del 15%, fino ad arrivare al 10% previsto dalla telefonia in generale. Maggiori informazioni son disponibili direttamente nelle pagine sottostanti.