Da poco più di due settimane siamo entrati ufficialmente nel 2020, un anno fondamentale per il mondo della tecnologia, caratterizzato dall’arrivo definitivo del 5G, un nuovo standard di rete ultra veloce che permetterà ad ogni Italiano di toccare con mano nuove tecnologie come l’Internet od Things e l’Intelligenza artificiale. Come c’era da aspettarsi, però, durante il 2019 non sono mancate le fake news che, per farsi leva, hanno puntato alle possibili radiazioni emesse dalle nuove antenne intasate in tutta Italia.

A causa delle molteplici notizie circolate online, in tutto il mondo si è diffuso nuovamente il panico ed è tornato a galla uno dei problemi più vecchi di sempre ovvero quello delle radiazioni emesse dagli smartphone. Nonostante sia stato ribadito più volte che le radiazioni emesse dagli Smartphone sono di tipo non-ionizzanti, ad oggi sono ancora in molti a credere che i cellulari possano provocare tumori ed alterazioni del DNA. In realtà i dispositivi mobili risultano essere pericolosi solamente se possiedono un valore SAR elevato. Questi ultimi, infatti, durante una lunga esposizione potrebbero causare molteplici danni nei tessuti muscolari degli utenti che li utilizzano. Scopriamo quindi di seguito quali sono i Device mobili più pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco quali sono i Device da evitare

Ecco la lisa completato degli Smartphone con valori SAR elevati: